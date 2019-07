In vetrina la “candida” pittura di Aride Savigni

La Cassa di Ravenna ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 6 agosto, una esclusiva mostra dedicata all’artista ravennate Aride Savigni.



Si tratta di un’esposizione di dipinti e di teglie di terracotta dipinte. Savigni fa parte del gruppo di pittori periodicamente presenti e che espongono in via Diaz a Ravenna.

Aride Savigni è nato a Ravenna, città dove attualmente vive e lavora. Autodidatta, si diletta da sempre di pittura e si è presentato al pubblico prendendo parte a mostre, rassegne e concorsi a carattere nazionale, aggiudicandosi premi e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica.

La sua pittura che potrebbe definirsi “candida” e carica di accenti lirici, incontra incondizionatamente il favore del pubblico, pertanto le sue opere sono appannaggio di numerosi collezionisti.

Trattandosi di una pittura figurativa, richiama immagini legate alla realtà ma anche alla fantasia, esalta sia la leggerezza che attraversa un ricordo, sia quella legata ai suoi “passaggi silenti” come quelli di una mongolfiera, di un gabbiano o di un aquilone.

L’armonia interiore dell’artista si trasmette in perfetto equilibrio all’opera, che così risulta essere chiara, autentica e limpida a chi la osserva per la prima volta.