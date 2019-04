“La grande avventura”: oggetti e riproduzioni uniche per i 50 anni dello sbarco sulla luna

La Cassa di Ravenna ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 16 aprile, una esclusiva mostra dedicata a “La grande avventura”, un secolo di ardimenti fino alla luna, nel cinquantennale dello sbarco del primo uomo sulla luna (1969 – 2019).

L’esposizione, realizzata grazie alla collaborazione con Stefano Cavina, originario di Brisighella (giornalista e scrittore, proprietario e costruttore dei modellini), mostra prevalentemente fotografie, modellini di aerei ed attrezzature per la navigazione nello spazio, con un cenno agli studi sul volo di Leonardo Da Vinci ed ospita una riproduzione della prima stazione spaziale USA Skylab1.

La mostra vuole rendere omaggio ai visionari che immaginarono l’uomo capace di volare, ai temerari delle macchine volanti e ai coraggiosi piloti collaudatori dei velivoli sperimentali della serie X, a Neil Armstrong e Buzz Aldrin, degni rappresentanti dell’intera Umanità, che scesero sul nostro satellite naturale il 21 luglio 1969.

L’esposizione “La Grande Avventura”, a cura di Stefano Cavina, viene formalmente inaugurata sabato 6 aprile, alle ore 11:00 alla presenza del Console degli Stati Uniti George Mesthos e delle Autorità locali.

Segue alle ore 11:30, presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, la presentazione del volume di Stefano Cavina, “MEN ON THE MOON - An american History”.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Consolato degli Stati Uniti di Firenze e dell’Assessorato alla Cultura di Ravenna, nell’ambito delle manifestazioni di Togheter 200 (Insieme 200), per i duecento anni di presenza della diplomazia USA nel nostro paese.