Vent'anni senza Arialdo Magnani: una mostra per ricordare l'artista

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del pittore, ceramista e poeta Arialdo Magnani (1921-1999), sono in programma aperture straordinarie della riallestita casa-museo, situata in via Roma 10, e del palazzo municipale in piazza Vittorio Emanuele II, che ospiterà un’esposizione permanente.

La casa-museo Magnani presenta un nuovo allestimento di quadri, sculture, oggettistica personale ed è aperta al pubblico mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 marzo dalle 20 alle 22, sabato 30 dalle 18 alle 21 e domenica 31 dalle 15 alle 18. Nel corso dell’anno il comune di Cotignola in collaborazione con l’associazionismo locale organizzerà altri eventi dedicati alla memoria del suo concittadino.

Giovedì 28 marzo alle 18 invece al primo piano del municipio inaugura la mostra permanente di quadri dell’artista cotignolese. L’esposizione è sempre visitabile durante gli orari di apertura degli uffici comunali e in occasione della Segavecchia, dal 28 al 31 marzo, è aperta giovedì 28 dalle 18 alle 22, venerdì 29 dalle 20 alle 22, sabato 30 dalle 18 alle 22 e domenica 31 dalle 15 alle 18.

Arialdo Magnani, pittore, ceramista e poeta, nacque a Cotignola il 5 febbraio 1921. Di umili origini, allievo di Luigi Varoli, viene ricordato dai cotignolesi per la sua semplicità e per l’amore per quelle emozioni che solo le cose più semplici e pure riescono a far scaturire.