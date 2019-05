“Flusso. Scatti dal mondo”, il viaggio di Nias Zavatta

Alla Sala Artemedia di Cervia viene esposta dal 10 al 19 maggio la mostra “Flusso. Scatti dal mondo”, di Nias Zavatta.



Un viaggio, a colori e in bianco e nero, che mediante volti, sguardi sfuggenti ed ombre, ci vuole condurre oltre le apparenti differenze umane, un viaggio che disegna il racconto di tanti e diversi attimi di vita che instancabili si muovono intorno a noi. Scatti, quindi, di umanità … dove fotografare è osservare, cercando di capire qualcosa in più del mondo.

Natura, uomini, donne e bambini è ciò che da sempre ha attirato lo sguardo di Nias Zavatta, fotografa per passione di Ravenna, nonchè animo errante e curioso di immergersi nelle diversità del mondo. Viaggiare è l’altro ingrediente indispensabile dei suoi lavori fotografici, dove l’obiettivo, in punta di piedi, cerca di inserirsi nel flusso delle molteplici esistenze.

Orari:

Sala Artemedia, Piazza Garibaldi, Cervia

Venerdì 10 e 17 maggio: 15:30 - 22

Sabato 11 e 18 maggio: 10 – 13 e 15:30 – 21:30

Domenica 12 e 19 maggio: 10 – 18