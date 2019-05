Rivivono i ricordi con la mostra "Ti racconto una cosa della mia mamma"

Dal 12 maggio al 2 giugno alle Officine del Sale in Via Evalgelisti 2 a Cervia viene esposta Ti racconto una cosa… della mia mamma, la mostra partecipativa della città, giunta alla sua ottava edizione e promossa dall’ l’Ecomuseo del Sale e del Mare.

L'inaugurazione ha invece luogo domenica 12 maggio ore 11,00 nei locali di “Casamadie”, l'ex Pescheria di Cervia in Piazza Pisacane. La scelta dei luoghi di esposizione non è certamente casuale: edifici storici, fondamentali alla memoria della città e che rappresentano i temi base dell’Ecomuseo: il sale e il mare

Tantissime sono le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra: gli amici dell’Ecomuseo e i cittadini di Cervia, che hanno messo a disposizione i loro oggetti più cari e i ricordi legati alla propria mamma, leitmotiv di questa edizione.

La festa della mamma è vicina e l’Ecomuseo non poteva certo mancare l’appuntamento, dedicando a questa giornata la nuova edizione di “Ti racconto una cosa...”. Le emozioni non mancheranno in questo dipanarsi di racconti e oggetti che intendono celebrare i momenti trascorsi insieme alla nostre mamme, le tradizioni che sono parte del loro vissuto quotidiano e la voglia di tramandare una parte della loro storia.