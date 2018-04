Mostre, cortei, spettacoli e pedalate per festeggiare la Liberazione

Ecco il programma del Comune di Russi per le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione Nazionale, con iniziative culturali legate alle tematiche della ricorrenza.

Martedì 24 aprile, alle 20.45 al Teatro Comunale va in scena lo spettacolo Fior di patria fior d'amor, vita e amori di Guidarello Guidarelli. Ingresso gratuito.



Mercoledì 25 aprile il programma di festa inizia alle 9:00 con la Santa Messa alla Chiesa Arcipretale. Poi ci si sposta in Piazza Farini per l'esibizione della Banda “Città di Russi”. Alle 10:15 parte il Corteo con deposizione corone alle Lapidi dei Caduti. Ore 10:45 nell'Ex Chiesa in Albis: inaugurazione della mostra “La mia scuola per la pace” a cura degli alunni e degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo.

Alle 11:00 in Piazza Farini, Celebrazione dal Palco: intervento conclusivo con Francesco Bragagni, membro della Direzione Nazionale P.S.I. poi Riflessioni e canti eseguiti dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado di Russi.

Alle 14:30 Il Consiglio di Zona di San Pancrazio invita tutti alla “Pedalata della memoria”. Partenza in bicicletta da Piazza Caduti per la Libertà, di fronte alla Scuola Elementare di San Pancrazio, per la visita al cippo commemorativo dell'eccidio del 14 Novembre 1944 (via Argine destro Montone, Roncalceci). Al termine sarà offerta a tutti i bambini una merenda presso il circolo Società Operaia.