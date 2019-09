Cermanica, pittura e fotografia: ecco le mostre della Fira di Sett Dulur

Come ogni anno in occasione della Fira di Sett Dulur, la città di Russi viene letteralmente invasa dalle mostre artistiche. In Biblioteca, nell'ex Chiesa in Albis, al Centro Culturale, sotto al loggiato nei locali di "Punto Incomune” e al Museo Civico. Tante inaugurazioni a partire da venerdì 6 settembre.

Dalla pittura alla ceramica alla fotografia, sono tante le sorprese che le esposizioni della Fira riservano per questa nuova edizione.

L'elenco dell mostre

6/29 settembre

Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia

HOLD ON

mostra personale di Silvia Rocchi

inaugurazione venerdì 6 settembre - ore 20.00

7/22 settembre

Via Garibaldi, 138

ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA

mostra di ceramica e pittura

inaugurazione sabato 7 settembre - ore 21.00

7/29 settembre

Sala la Cassa di Ravenna, corso Farini 64

FIABE DEI NOSTRI GIORNI

collettiva d'arte artej in collaborazione con l’associazione La Grama

inaugurazione sabato 7 settembre - ore 18.00

7/29 settembre

“OPERE APERTE”

Ex Chiesa in Albis, piazza Farini

ANTONIO VIOLETTA

Punto Incomune, piazza Farini

FEDERICO BRANCHETTI

Museo Civico, via Don Minzoni

RINALDO NOVALI

Centro Culturale, via Cavour 21

MARTINA MARANELLI

inaugurazione sabato 7 settembre ore 18.30 a partire dalla Ex Chiesa in Albis

10 settembre

Casa della Salute, piazza Farini

SALUTE & ARTE

mostra permanente

inaugurazione martedì 10 settembre - ore 10.00

8/16 settembre

Chiesa Arcipretale, piazza Farini

IN ROTTA VERSO LA SPERANZA

noi e i migranti

inaugurazione domenica 8 settembre - ore 10.00

11/16 settembre

Residenza Municipale, piazza Farini

SI PARTE!! RUSSIANI IN GITA

mostra fotografica

inaugurazione mercoledì 11 settembre - ore 20.00

Residenza Municipale, piazza Farini

20 ANNI DI VIAGGI

mostra fotografica

inaugurazione mercoledì 11 settembre - ore 20.00

Piazza Dante, 10

IL COLORE DEL FERRO

mostra di pittura di Bruno Retini

inaugurazione mercoledì 11 settembre - ore 20.30

12/16 settembre

Via G. Bruno, 1

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO

Tommaso Martines

inaugurazione giovedì 12 settembre - ore 17.30

14/15 settembre

Officina Simoni, via Garibaldi 218, dalle ore 17.00

RADIO D'EPOCA, GRAMMOFONI A MANOVELLA E DISCHI IN BACHELITE

expo- entertainment

inaugurazione sabato 14 settembre - ore 17.00

Capannone 23 - via A. Moro, 23

WUNDERKAMMER

di Franca Minardi

inaugurazione sabato 14 settembre - ore 18.00