Mostre e deposizioni di corone d'alloro per la Festa della Repubblica

Tante iniziative a Cervia il 2 giugno per celebrare il 72esimo anniversario della Repubblica italiana. Alle 10,30 in piazza Garibaldi deposizione della corona d’alloro sulla lapide di Giuseppe Mazzini a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana: saranno presenti il Vicesindaco Gabriele Armuzzi e Loretta Lacchini, Presidente Associazione Mazziniana Italiana. Alle 16,30 inaugurazione in sala Rubicone della Mostra "Percorsi" di Nino Beghelli. La mostra rimarrà aperta al 16 giugno tutti i giorni feriali dalle 21.00 alle 24.00 e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 21.00 alle 24.00. Alle 18 in piazza Garibaldi esposizione artistica dedicata alla “Festa della Repubblica” a cura dell’Associazione culturale “Menocchio”.