Mostre e spettacoli per festeggiare i 35 anni della Pubblica Assistenza

La Pubblica Assistenza di Russi raggiunge quest’anno un traguardo importante che merita il plauso e la riconoscenza di tutta la cittadinanza russiana: 35 anni di attività al servizio della comunità.

Così, dall’8 al 14 settembre, si tengono quattro giornate di eventi, incontri e dibattiti per ricordare questa ricorrenza.

Sabato 8 settembre. Ore 20.00 - Sede Piazza Farini 37: Inaugurazione Mostra Fotografica “Il percorso dei 35 anni della P.A. di Russi”. La mostra fotografica sarà aperta tutti i giorni dal 10 al 17 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Ore 21.00 - Piazza Farini: Serata con il gruppo musicale “Basterdjazz” ed intervalli comici di Tiziano Gatta

Domenica 9 settembre. Dalle ore 09.00 - Piazza Farini: Accoglienza Associazioni Consorelle ed esposizione mezzi sia della PA di Russi che delle altre Consorelle intervenute

Ore 10.00 - Saluto delle Autorità e Consegna riconoscimenti ai Volontari (in caso di maltempo la manifestazione si terrà nel Teatro Comunale in via Cavour 10)

Al termine della Cerimonia, buffet sotto ai portici di piazza Farini aperto a tutti gli intervenuti

Mercoledì 12 settembre. Ore 18.30 - Chiesa dei Servi Russi: Santa Messa in memoria dei Volontari defunti

Venerdì 14 settembre. Ore 21.00 - Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10: Presentazione del libro “35 anni al servizio della comunità”