Mostre ed escursioni durante la Settimana della Mobilità

Continua la Settimana europea della mobilità: si è tenuta lunedì 17 settembre a palazzo Rasponi a Ravenna l’inaugurazione della mostra del progetto Locations e del Mobility Wall + Quiz del progetto InnovaSump.

La mostra, il Mobility Wall ed il quiz sono visitabili gratuitamente nell’atrio di palazzo Rasponi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18 fino a giovedì 20 settembre.

Gli assessori Roberto Fagnani, alla Mobilità e Lavori pubblici, e Giacomo Costantini, al Turismo, hanno illustrato al pubblico presente, composto anche da diversi stakeholders, i progetti che vedono strettamente correlati i lori assessorati, con approfondimenti sui progetti Locations e InnovaSump.

Il primo, un Interreg Med co-finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, è focalizzato sulla mobilità sostenibile dei crocieristi a terra e vede coinvolti principalmente Porto Corsini ed il patrimonio naturalistico che circonda il piccolo centro. Le tavole esposte ed il video proiettato illustrano le tre strategie emerse dal coinvolgimento della popolazione, dei crocieristi e dei numerosi operatori economici interessati: il miglioramento dell’accessibilità turistica dei punti di interesse nei pressi del terminal, della qualità ambientale nella località di Porto Corsini e delle connessioni tra terminal crociere e centro storico di Ravenna.

Il secondo, InnovaSump, è un Interreg Europe co-finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, tratta il tema delle innovazioni nei Piani urbani della mobilità sostenibile, argomento di particolare rilevanza essendo il Pums di Ravenna appena stato adottato dal consiglio comunale e in via di approvazione. Nell’ottica di proseguire il processo di partecipazione e scambio con i cittadini, all’interno dell’atrio di palazzo Rasponi è stato allestito il Mobility Wall, una parete in cui appendere consigli, richieste e suggerimenti sul tema della mobilità sostenibile. Ulteriormente il cittadino potrà mettere alla prova la propria conoscenza della mobilità ravennate rispondendo ad un quiz tramite il tablet a disposizione o scansionando il QR code.

La Settimana europea della mobilità continua anche con altre iniziative: oggi sono partiti i Pedibus scolastici urbani delle scuole primarie Mordani, Torre, Randi e Bartolotti di Savarna, mentre domani è in programma la premiazione del progetto “Un autobus per amico” realizzato nell’anno scolastico 2017/2018 alla scuola primaria Ricci Muratori con Legambiente.

Giovedì 20 settembre Ravenna partecipa al Giretto d'Italia: in cinque punti di controllo saranno monitorati i passaggi in bicicletta, concorrendo così alla gara simbolica indetta a livello nazionale da Legambiente.

Venerdì 21, con partenza alle 16.30 dalle Artificerie Almagià, è in programma una pedalata alla scoperta dei murales della zona Darsena, legata all’inaugurazione della mostra “Subsidenze 2018.

Sabato 22, all’interno dell’iniziativa “Vivi il Verde”, che si volge al parco Teodorico, distribuzione gratuita dell'opuscolo che traccia i possibili itinerari ciclabili nella zona della vecchia bonifica a nord di Ravenna, dal titolo "Acqua terre e biciclette - da Teodorico alla rotta del Lamone - un viaggio nelle terre degli scariolanti”.