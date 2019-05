"Relazioni", l'indivuduo secondo Rudy Pulcinelli

Sabato 4 maggio inaugura alle 17.30 la mostra “Relazioni” di Rudy Pulcinelli, allestita allo Spazio Cose Belle di Fusignano, in corso Emaldi 51. L’esposizione, a cura di Ilaria Magni, resta aperta fino al 26 maggio il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.30. È possibile prenotare una visita su appuntamento al numero 339 1145448.

"La mia ricerca – spiega Rudy Pulcinelli - si concentra sul tema dell’individuo come unità di misura del valore potenziale del genere umano: nella babele contemporanea di popoli ed etnie drammaticamente consumati da lotte intestine, dove la considerazione di una vita umana diviene talvolta tristemente esigua, cerco, utilizzando il simbolismo e le sagome delle lettere tratte dai sette alfabeti più diffusi al mondo, di legare il concetto di comunicazione a quello di memoria, che insieme rivestano un ruolo importante per costruire le basi del mio linguaggio scultoreo-installativo".



Rudy Pulcinelli è nato nel 1970 a Prato. Ha frequentato l'istituto d'arte Petrocchi di Pistoia e la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze. Dagli anni '90 ha iniziato un percorso internazionale che lo ha portato ad allestire mostre in Francia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Germania, Paesi Bassi, Uruguay, Tailandia, Marocco e Argentina. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Next Generation, il Premio Fiorino d'Oro di Firenze e il Premio Internazionale d'Arte Europol. Le sue opere sono conservate in collezioni private e pubbliche a livello internazionale all’Università della Virginia, Charlottesville-Museo Paolo VI, Brescia - Lu.C.C.A. Centro di Arte Contemporanea, Lucca - Fundacion Pablo Atchugarry, Maldonado - Silpakorn Art Center, Bangkok - Sede centrale di Europol, Aia.

L’evento realizzato in collaborazione con Bonioni Arte, con il patrocinio del Comune di Fusignano.