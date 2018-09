Mostre, giullari e cumbia per la seconda giornata della Festa di San Michele

Musica, arte e poesia saranno protagoniste a Bagnacavallo venerdì 28 settembre per la seconda giornata della Festa di San Michele, che proseguirà poi fino a domenica 30. Si inizierà alle 16 con una visita guidata alla mostra Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del destino dell’uomo allestita al Museo Civico delle Cappuccine (info e prenotazioni 0545 280911). Alle 18 ci si sposterà al Giardino dei Semplici per lo spettacolo di giocoleria dei Clerici Vagantes, due giullari dalla battuta sempre pronta e dalla grande abilità fra trampoli e magie. I sonetti dell’Archivio storico comunale risuoneranno dalle 19 alla Bottega dello Sguardo di via Farini, e sarà poi possibile esplorare i luoghi inaspettati del centro storico che fanno parte del percorso di Interno 5.

Per quanto riguarda la musica, alle 20.15 il primo appuntamento della serata sarà alla chiesa di San Giovanni, in via Garibaldi, per Concerti e mottetti di Vivaldi, concerto per coro e quartetto di archi con la Corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal Maestro Giorgio Coppetta Calzavara, in collaborazione con Pro Loco Bagnacavallo. Il Giardino dei Semplici alle 21 ospiterà Radio Sonora, la web radio della Bassa Romagna, con la sua proposta all’insegna della musica rap dal vivo. L’appuntamento musicale principale sarà alle 21.15 in piazza della Libertà, dove sul palco centrale salirà Carlos Forero, interprete autentico della musica sudamericana. La sua voce calda e profonda trasporterà in una terra ideale dove la musica popolare arriva dal cuore fino alle viscere: musica per ballare come la cumbia, il vallenato, il son e il huayno delle Ande, ma anche riflessi di Africa, di jazz e di milonga argentina. Carlos Forero (voce solista e chitarra) sarà accompagnato da Andrés Langer (piano, synth, fisarmonica, voce), Marco Zanotti (batteria, percussioni, voce), Massimo Valentini (sax soprano e baritono, voce) e Marcello Jandu Detti (trombone, tromba, conchiglie e voce).

Ancora musica ma questa volta elettronica è in programma dalle 22 nel chiostro del convento di San Francesco per San Michele Off. Il collettivo Magma presenterà i djset live di Alek Lee, talento, dj e produttore di Tel Aviv, e Stump Valley, duo originario di Torino ma dal respiro internazionale. Si potranno poi visitare la mostra Tempo di Francesco Diluca al convento di San Francesco, la Triennale della scuola d’arte Ramenghi, gli allestimenti curati dall’Archivio Storico Comunale fra Palazzo Vecchio e biblioteca, gustare le specialità gastronomiche delle osterie e dei punti ristoro e passeggiare fra le vie del centro fra allestimenti artistici, animazioni e negozi aperti.