Mostre, incontri e musica per il Giorno del Ricordo

Dal 5 febbraio al 15 febbraio, in occasione della giornata del Ricordo, istituita per rammentare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, si tiene alla Biblioteca comunale di Cervia la mostra “I Martiri delle Foibe e le vittime dell’esodo istriano”. Unaostra di libri dedicati alle Foibe e alle vittime dell’esodo istriano, rivolta alle scuole di Cervia.

La visita alla mostra prevede anche letture di testi, a cura del personale della Biblioteca. Prenotazioni: Biblioteca comunale tel.0544-979384 – 979386

Inoltre il 10 febbraio alle 11.00 si svolge la deposizione dalla corona di fiori per la Giornata del Ricordo al parco pubblico “MARTIRI DELLE FOIBE” (in fondo a via Pegaso). Segue, alle 16.30, l'inaugurazione della Mostra d’arte “Voci silenti” di Giulia Gorlova alla Sala Rubicone. A cura dell’Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimane aperta fino al 25 febbraio tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

E poi il 12 febbraio, 16.30, ancora alla Sala Rubicone si tiene “Come vorrei essere un albero”: ricordare con canzoni e musiche di Sergio Endrigo, interpretate da Matteo Bigazzi, Stefano Sammarchi, Dario Tontini. Al Piano il M° Andrea Ruscelli. Direttrice artistica Bettina Della Maggiore. Ospite Claudia Endrigo che presenta il libro “Sergio Endrigo mio padre”.