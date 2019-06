Arte e YouTube: l'influencer Lilly Meraviglia porta le sue opere a Ravenna

Venerdì 7 giugno dalle ore 15:00 inaugura la mostra-evento dell’artista e influencer Lilly Meraviglia, da un’idea di Alice Lonardi, a Magazzeno Art Gallery di Ravenna.

Con questo evento MAG si rivolge al pubblico più giovane e “social” (ma non solo), infatti con oltre 400k followers su Instagram e quasi 1 milione su Youtube, Lilly Meraviglia è una delle youtuber più amate del web italiano.

Grazie alla sua comicità e al suo carisma Lilly ha saputo catturare l’attenzione di milioni di persone, esprimendo attraverso i social media il suo universo creativo. Quello che emerge sul web è soprattutto la sua passione per il disegno, per la grafica e le illustrazioni. Internet si fa quindi ponte tra l’arte contemporanea e i giovanissimi, riuscendo ad avvicinare la generazione digitale al mondo delle gallerie d’arte e dei musei.

Lo stile unico di Lilly si riversa in grafiche sorprendentemente surreali, cariche di colori vivaci e immaginari stravaganti.

Con “Brainstorm” (questo il nome scelto per l’evento tenutosi per la prima volta a Roma l’anno scorso), Lilly Meraviglia ci permette di dare uno sguardo al suo mondo fatto di cervelli fluttuanti, rosa accesi e tanti altri disegni assolutamente meravigliosi.

Sono esposte dieci opere in edizione limitata e, per l’occasione, vengono prodotte in esclusiva posters, t-shirts e stickers, che sono autografati dall’artista che incontra personalmente i suoi fans. Viene inoltre presentata la tavola da skate prodotta da Bonobolabo e Lilly Meraviglia e animata dallo studio Alkanoids di Milano.

La mostra è visibile fino a sabato 22 giugno.