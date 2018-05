Moto e quad danno spettacolo: campioni e moto d'epoca in mostra

Dopo la tappa delle 1000 Miglia, a Milano Marittima tornano a rombare i motori sabato 19 maggio con Mima on Track, kermesse dedicata al motociclismo e ai piloti della nostra terra. In Viale Gramsci a Milano Marittima alle 15.00 l’apertura del Villaggio dei Motori con esposizione delle moto che hanno fatto epoca.

Numerosi i Campioni del Mondiale SBK. Tra le guest star tre piloti ravennati: Federico Caricasulo, pilota ufficiale Yamaha nel mondiale SSP, Michael Canducci, pilota Kawasaki del campionato mondiale Supersport 2018, Marco Faccani, campione europeo STK1000 2016.

Presente anche Roberto Poggiali, campione Europeo del team Quad Evolution, direttamente da Italia's Got Talent. Anima il pomeriggio Andrea Pirillo famoso youtuber con milioni di fan in tutta Italia. Il pomeriggio continua al Paddock alle 17.30 con l’incontro e le interviste con i piloti. Alle 18.00 il freestyler BMX Flatlander Luca Contoli stupisce il paddock con le sue incredibili evoluzioni sulla bici. Segue alle 18.40 il Motoaperitivo.

Domenica 20 maggio il rombo continua con la rievocazione storica Mototemporada in viale Gramsci. Dalle 15.00 una mostra en plein air di moto d’epoca che hanno fatto la storia del motociclismo. In esposizione la Benelli di Pasolini e Saarinen, MV 500 di Giacomo Agostini e Phil Read, la Yamaha 250/350, le Ducati MGP di Capirossi, le Suzuki di Lucchinelli, di Virginio Ferrari e di Barry Sheene, la Ducati di Bayliss, la Benelli di Tarquinio Provini.

Alle 16.00 Carlo Costa, intervista i piloti presenti e alle 17 il sindaco Luca Coffari premia il dottor Claudio Costa fondatore della Clinica Mobile che ha seguito sulle piste i piloti del motomondiale dal 1976 con questo particolare automezzo appositamente attrezzato per interventi di primo soccorso anche complessi, che hanno consentito e che consentono tuttora un più sicuro trasporto in ospedale. Premio anche per Carlo Costa storico speaker dell’autodromo di Imola.