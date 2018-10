Motori in pista a San Pietro in Vincoli per il Telethon Motor Show

Per tutta la giornata di domenica 7 ottobre, a partire dalle 9, in piazza Foro Boario a San Pietro in Vincoli, torna l'entusiasmante Telethon Motor Show organizzato da Racing Team Drago con Telethon Cervia e Ville Unite. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, ospiterà un'esposizione di mezzi da competizione, mezzi agricoli, biciclette, auto e moto nuovi e d'epoca.

Nell'Arena Telethon esibizioni sportive di kart, prototipi da salita, auto rally, drifting, minimoto, tuning, tractor pulling, Ape car cross e tanto altro, con la partecipazione gratuita di alcuni fra i migliori team e piloti del settore. Per i più temerari scuola di pilotaggio e Taxi drifting, mentre per i più piccoli gimkana con bicicletta. La giornata sarà arricchita dalla partecipazione di ospiti speciali: Franco Manzoni, vincitore del Trofeo Italia Nord Prototipi CN 2000 salita 2017, Michael Canducci, dal mondiale Supersport 600, e gli stuntmen Riccardo Carzoli, Salvatore Moccia, Luca Lombardi, Davide Minella.

Tutto il ricavato della giornata verrà devoluto a Telethon. Per informazioni si può contattare la mail racingteamdrago@gmail.com

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, RIORC (Ravenna International Off Road Circuit), Forlì Tuning Racing ed è promossa dal Comune di Ravenna assessorato al Decentramento.