Rombi di motore all'aeroporto per il raduno di Harley-Davidson

Domenica 9 giugno all’aeroporto di Villa San Martino, l’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo ospita per tutta la giornata un raduno di Harley-Davidson, con oltre 150 harleysti, a bordo di circa 120 rombanti e scintillanti motociclette.

Il pubblico potrà assistere a gare di accelerazione che si terranno sulla pista di decollo dell’aeroporto. I visitatori troveranno anche un simulatore di Formula 1, mentre tra le moto in esposizione spiccano le due Harley Davidson realizzate dalla concessionaria di Bologna vincitrici del concorso internazionale H-D "Battle of the Kings".

Nel corso del raduno i biker potranno effettuare un tour guidato alle strutture dell’aeroclub lughese, che comprende visite alle officine per i velivoli ad ala fissa e rotante e alla sala del simulatore di volo professionale che riproduce fedelmente il cockpit dell’elicottero biturbina Eurocopter EC-135.

La giornata è organizzata in collaborazione con la concessionaria Harley-Davidson di Bologna ed è aperta a tutti. In aeroporto saranno disponibili bar e punto ristoro, oltre a un’area giochi per i bambini.