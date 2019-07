Musei gratis e visite per Sant'Apollinare

Nella giornata del 23 luglio, in occasione dell’iniziativa ministeriale #iovadoalmuseo, è previsto l’accesso gratuito per tutta la giornata in tutti i siti del Polo Museale ER sede di Ravenna: Museo Nazionale, Battistero degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico, c.d. Palazzo di Teodorico.

Un appuntamento imperdibile che si incrocia con la festa del patrono di Ravenna: Sant'Apollinare.

Martedì 23 luglio il Palazzo di Teodorico è aperto straordinariamente dalle ore 8.30 alle ore 13 (ultimo accesso) mentre il Museo Nazionale oltre all’apertura diurna resta aperto straordinariamente, sempre con ingresso gratuito, anche dalle 20 alle 22.30 (ultimo accesso).

I Servizi Educativi sono inoltre lieti di proporre le seguenti visite guidate gratuite per facilitare la scoperta e la comprensione del Patrimonio: Mausoleo di Teodorico visita guidata ore 10.30, Battistero degli Ariani visita guidata ore 12, Museo Nazionale visita guidata ore 16.30

Si rammentano in sintesi anche le celebrazioni liturgiche che si terranno presso la basilica di Classe in occasione della Festa del santo patrono, come da nota ricevuta dal rettore della Basilica: nei giorni 22 e 23 luglio 2019 dalle ore 17.30 si tengono i primi vespri e a seguire le celebrazioni liturgiche (celebrazione della Parola presieduta dall’Arcivescovo Ghizzoni il giorno 22 e Solenne Pontificale in onore di S. Apollinare patrono della Regione il giorno 23). Lunedì 22 l’emissione dei biglietti viene sospesa dall’orario dei vespri per consentire l’accesso ai fedeli.