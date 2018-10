Musica, piazza Kennedy si anima con il "JFK Square Festival"

Il 5-6-7 e 12-13-14 ottobre, la seconda edizione del Festival musicale JFK Square torna ad animare Piazza Kennedy. Un ricco programma di concerti e dj set, quest'anno si arricchisce con una proposta di cibo. L'evento è organizzato dagli esercenti di Piazza Kennedy e delle vie limitrofe costituiti nell’ ATI Piazza Kennedy al Centro, in collaborazione con l'amministrazione comunale con la volontà di promuovere la città e una serie di eventi in grado di coinvolgere giovani, famiglie e turisti.

Venerdì 5 ottobre, apre l'iniziativa alle ore 20 il concerto dei MOLOKAI Band Surf Music. Sabato 6, in occasione della Notte d'Oro, la serata è animata da una serie di Dj set. Domenica 7 sarà interamente dedicata al cibo di strada. Venerdì 12 spazio al sound hard rock e blues della band Old Rocker's Community e sabato 13, invece, è in programma la partecipazione di Vj Lou con le sue proiezioni musicali. Per finire, la cultura Hip Hop e la Street Dance saranno protagoniste della giornata di domenica 14 ottobre con la performance della crew Break The Funk.

IL PROGRAMMA

Venerdì 5 ottobre

Dalle 10 alle 24 apertura

20:00 - 20:45 prima parte concerto MOLOKAI Surf Band

21:30 - 22:20 seconda parte concerto MOLOKAI .

22:30 - 24:00 musica

Sabato 6 Ottobre

Dalle 10:00 alle 03:00 apertura

18:00 - 03:00 : dj set

● MITCH B.

● MATTIA EMME

● CHICCO GIULIANI di Radio deejay.

Domenica 7 ottobre

Dalle 10 alle 24 apertura

Venerdì 12 ottobre

Dalle 10 alle 24 apertura

21:00 - 22:00 OLD ROCKER'S COMMUNITY

22:30 - 24:00 musica

Sabato 13 ottobre

Dalle 10 alle 24 apertura

18:00 - 23:00 Vj Lou proiezioni musicali

23:00 - 24:00 musica

Domenica 14 ottobre

Dalle 10 alle 22 apertura

Dalle 16 Break The Funk break dance school