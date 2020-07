Musica, appuntamento sulla spiaggia con Massimiliano Larocca

Il terzo appuntamento della rassegna Peter Pan 3d, in programma mercoledì 15 luglio al Peter Pan di Marina di Ravenna, è con Massimiliano Larocca, cantautore, ed agitatore culturale fiorentino, che si esibirà in quartetto e presenterà il suo ultimo album “Exit/ Enfer”.

Dopo il progetto musicale sul poeta “maledetto” toscano Dino Campana che lo ha portato in tour in tutta Italia e anche in Europa –con concerti a Barcellona e Bruxelles –il musicista ha dato vita a questo progetto ambizioso che ha coinvolto in fase artistica e produttiva numerosi musicisti tra cui Hugo Race, ex Nick Cave & The Bad Seeds, che con il nostro paese ha un lungo rapporto affettivo e creativo (Afterhours, La Crus, Cesare Basile, Sacri Cuori/Fatalists).

I temi sono quelli dell'amore nelle sue glorie e nelle sue perdite, della ricerca d'identità individuale e collettiva, dei rapporti umani nelle loro evoluzioni più profonde, che si uniscono ad alcune canzoni scritte come vere e proprie short-stories. Musica acustica, chitarre elettriche, ambient, elettronica, archi e fiati avvolgono la voce profonda di Larocca, che in questo disco sembra aver trovato la dimensione vocale che cercava da tempo: quella di un possibile crooner moderno che unisca l'intimità esistenziale di un Luigi Tenco alle zone grigie di Scott Walker o Nick Cave stesso

Luigi Bertaccini, curatore della rassegna, oltre a intervistare l'artista, accompagnerà l’inizio serata con la sua programmazione musicale a tema a partire dalle 20.30. Concerto/intervista alle 22 circa.

Nel rispetto delle normative vigenti, potrà partecipare infatti solo chi avrà un posto prenotato ai tavoli del ristorante del bagno 36 di Marina di Ravenna.

Prossimo appuntamento mercoledì 22 luglio con Giacomo Toni & Pepe Medri.