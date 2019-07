Musica balcanica, dj set, spettacoli e mercatini ai Giovedì di luglio

I “Giovedì di luglio a Conselice” inaugurano il 4 luglio con tanti appuntamenti in piazza Foresti e all’angolo tra via Selice e via Cavallotti, con inizio alle 21.

In piazza Foresti si esibisce Spartiti per Scutari Orkestra con la sua musica tradizionale balcanica. Nel giardino della biblioteca spazio invece alla maratona dj set per ragazzi a cura di Radio Sonora, che fa seguito al laboratorio radiofonico tenuto la scorsa settimana al parco “Bourgoin-Jallieu” di Conselice. Chiude il programma, all’angolo tra via Selice e via Cavallotti, il villaggio dei bambini con tende indiane, giochi per piccoli e adulti e mercatino dell’usato, organizzati dai commercianti dell’angolo. Inoltre, in tutti i giovedì ci saranno i Mercatini dell’hobbistica, il piano bar all’Osteria del teatro, animazione per bambini con il ludobus “Scombussolo” e il mercatino del riuso in piazzetta Guareschi. La Farmacia-La Sanitaria Camanzi propone inoltre ogni giovedì una serata informativa, mentre l’ex Bar cittadino dalle 20 alle 23 ospita “Effimere finzioni – Quadrografia II”, esposizione artistica di Claudia Merighi e Filippo Giberto.

Novità per questa estate è il photo contest delle serate "Insieme d'estate". Per partecipare basta pubblicare sui social Instagram e Facebook una foto con l'hahstag #conselicestate2019.

“I giovedì di luglio a Conselice” continuano fino al 25 luglio e fanno parte della rassegna “Insieme d’estate” che propone fino a settembre diverse iniziative a Conselice, Lavezzola e San Patrizio.