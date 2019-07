Musica e balli country al festival Crazy Bulls & Friends

E’ in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio, a Lido di Dante, la 3^ edizione del Festival country internazionale Crazy Bulls & Friends, organizzato dalla scuola di ballo Crazy Bulls di Ravenna in collaborazione con il Comitato cittadino di Lido di Dante, con il patrocinio e il contributo del Comune.

Il festival è stato presentato questa mattina in municipio durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato gli assessori Giacomo Costantini e Massimo Cameliani, rispettivamente assessori al Turismo e allo Sviluppo economico, Stefano Bandini, organizzatore del festival, Pasquale Minichini, presidente del comitato cittadino di Lido di Dante e Anna Taroni in qualità non solo di organizzatrice, ma soprattutto di maestra e coreografa di Country dance.

“Si tratta di un evento originale che richiamerà ballerini di country dance da tutta Europa – afferma l'assessore al Turismo Giacomo Costantini – che avranno modo di conoscere e visitare la nostra città e che riuscirà a divertire e coinvolgere sia chi partecipa attivamente sia chi è semplice spettatore”.

“Il Crazy Bulls Festival – sostiene l'assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani – è un appuntamento che sta crescendo e che costituisce un valore aggiunto per Lido di Dante, in cui si inserisce bene anche per le caratteristiche proprie della località legate al verde e alla pineta e non soltanto al mare”.

La kermesse ospita coreografi di ballo e Dj di musica country di fama internazionale e ballerini provenienti da tutta Europa.

La musica e i balli iniziano nelle tre giornate alle 16 del pomeriggio e si protraggono fino a tarda notte.

La caratteristica principale dei balli country è nella disposizione dei ballerini, schierati individualmente e in linea da cui la definizione dei balli “line-dance”, da questa posizione compiono evoluzioni in perfetta sincronia e di grande impatto emozionale poiché ad ogni musica corrisponde una determinata coreografia nota e assimilata da tutte le scuole di ballo country a livello internazionale.

Sabato 13 alle 22 si tiene il Dance show nel quale le più prestigiose scuole di ballo country d’Europa si esibiranno proponendo coreografie di ballo di gruppo spettacolari.

La visione dei balli e dello show è pubblica e gratuita.

Crazy Bulls è l’unico progetto in Europa con all’interno sia la produzione di propria musica country d’autore sia la creazione di coreografie internazionalmente riconosciute scritte dalla maestra e coreografa Anna Taroni, contitolare del marchio. In attività dal 2012 Crazy Bulls Band e Crazy Bulls Dance School sono considerate eccellenza a livello europeo.