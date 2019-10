Musica, buffet e comicità per l'inaugurazione della Casa del Volontariato

In occasione dell'inaugurazione della Casa del Volontariato a Cervia, sabato 5 ottobre dalle 11.00 in via Villafranca 8b si tengono diversi eventi.

Si comincia alle 11 con l'inaugurazione ufficiale da parte delle autorità, l'accompagnamento musicale è del duo Galassi, violino e viola.

Alle 12 spazio alla soprano Nicoletta Zanini, accompagnata al pianoforte da Raffaella Benini. Segue un buffet.

Si riprende alle 14 con un momento conviviale musicale insieme ai Trapozal. Alle ore 15 spazio ad Alternativa, gruppo giovanile cervese, poi un Momento di comicità con Roberto Sama.

Alle 16 spettacolo di ballo in diverse discipline a cura della scuola di ballo “Balla con me”, poi il recital della cantante Emma Fogli. Si conclude il programma alle 17 con la Adriatic Dixieland Jazz Band.