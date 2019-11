Musica, cinema e spettacoli al Festival della Curiosità

Dal 15 al 17 novembre, a Russi si tiene il primo Festival della Curiosità, con spettacoli teatrali, laboratori, concerti, balli e la singolare “parata dei curiosi” per le vie del centro.

“Questa rassegna – ci spiega il Sindaco di Russi Valentina Palli – nasce da un incontro, dalla volontà di cucire rapporti e tessere relazioni, dalla capacità di tante menti diverse di sedersi insieme e di trovare un punto in comune. Una Russi nuova, quella che vogliamo farvi conoscere in questo fine settimana di novembre. Tante iniziative che hanno però un filo rosso e unico che le collega, la curiosità. 'Chi non è curioso, non impara niente', diceva Goethe e noi in questi mesi abbiamo imparato molto. Prima di tutto il piacere di condividere un progetto insieme, i luoghi della cultura della nostra Città, le potenzialità di creare qualcosa di nuovo, di rischiare per conoscere, di essere curiosi.”

Il programma

Ad aprire il Festival sarà quindi lo spettacolo "Madre notte", in scena al Teatro Comunale venerdì 15 alle 21, con Vito Mancuso e le musiche di Federica Maglioni a.k.a. Frida Split.

Sabato 16, presso la Biblioteca Comunale, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30, Gianni Zauli condurrà "Stop motion" un set aperto a chiunque voglia partecipare per tuffarsi nel cinema d'animazione attraverso appunto la tecnica della stop motion. A seguire, dalle ore 15.30 alle 17.30, lo stesso Gianni Zauli presenterà il cortometraggio realizzato in stop motion dai bambini del Centro Paradiso.

Sabato sera, alle 18, sempre in biblioteca Chiara Guidi svolgerà una lettura drammatica tratta dal libro "La voce in una foresta di immagini invisibili", mentre alle 21.15 al Comunale prenderà vita lo spettacolo teatrale "Dance on the tree" Magnifico Teatrino Errante, liberamente tratto dalla storia vera di Julia Butterfly Hill, che visse per due anni sopra una sequoia alta 60 metri, con musiche dal vivo di Fabio Mina e Marco Zanotti, le scene di Domenico Demattia, per la regia di Valeria Nasci. Domenica 17 alle 11.30 dalla Biblioteca partirà la "Parata dei curiosi" che si svilupperà per le strade del centro fino ad arrivare in piazza Dante con un gruppo di curiosi costituito dai ragazzi del Centro Paradiso ai quali lungo il percorso si aggiungeranno anche i musicisti della scuola Contarini, la Corale San Pier Damiani, la Banda Città di Russi e i Canterini Romagnoli. All'arrivo in piazza Dante sarà suonato il brano "A sò curios" composto da Antonio Baruzzi, con Marco Zanotti e Francesco Cimatti.

Nel pomeriggio di domenica, alle 16, la Biblioteca sarà animata dallo spettacolo "Non lo sapevo" di Antonio Baruzzi, Giulia Torelli e Andrea Scardovi , che avvicina tra dialogo e performance musica e scienza, apparentemente lontani fra loro.

A chiudere la tre giorni di eventi, alle 18 sempre in Biblioteca si terrà il concerto di Matteo Scaioli con le sue "Macchine di Harmograph".