Musica, commemorazioni e incontri dedicati a Francesco Baracca

Sabato 9 e domenica 10 giugno è in programma a Lugo un fine settimana di appuntamenti dedicati a Francesco Baracca con la presenza dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e il concerto della Filarmonica Imolese.

Sabato 9 giugno la sala del Carmine di Lugo, in piazza Trisi 4, ospita alle 10 la conferenza sull'Aviazione di Marina dagli albori ad oggi. Interverranno l’Ammiraglio di squadra Giuseppe Lertora e l’avvocato Andrea Tirondola.

Domenica 10 giugno è invece prevista la Festa della Marina con la presenza del gruppo Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) dell’Emilia-Romagna. Gli appuntamenti iniziano alle 9.30 nel giardino Marinai d’Italia, in viale Dante, con l’alzabandiera, seguita alle 10 dalla Messa. Dopo la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai caduti del mare, sono in programma l’intervento delle Autorità e la deposizione di una corona davanti al busto di Giuseppe Miraglia. In seguito ci sarà la formazione del corteo che si dirigerà verso piazza Baracca e all’oratorio di Sant’Onofrio per rendere omaggio al sarcofago di Francesco Baracca.

Le iniziative sono organizzate dall’Anmi “T.V. Giuseppe Miraglia” di Lugo e dalla delegazione dell’Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune di Lugo.

Alle 21, chiude il programma degli appuntamenti il concerto della Filarmonica Imolese davanti al monumento a Francesco Baracca. La serata, diretta dal maestro Fabrizio Bugani, si aprirà con la Marcia d'ordinanza dell’Aeronautica Militare Italiana di Alberto Di Miniello, seguita dall’Inno Aviatori 1916 e da “La Ritirata”, l’inno della Marina Militare per ricordare i cento anni dell’affondamento della Santo Stefano. I presenti potranno ascoltare anche il “Silenzio fuori ordinanza. Echi di trincea”, in ricordo di tutti i caduti della Grande Guerra. Sono previste, inoltre, alcune melodie tratte da diverse opere come il Guglielmo Tell, Tancredi, La gazza ladra (opere di Gioachino Rossini), l’Aida di Giuseppe Verdi e Huntington di Philip Sparke. Il concerto sarà chiuso dall’inno di Mameli. Il concerto è gratuito ed è organizzato dall’Associazione nazionale marinai d’Italia e dall’Associazione Arma Aeronautica di Lugo, con il patrocinio anche dei Comuni di Lugo e Imola.

Gli appuntamenti si inseriscono nel calendario delle iniziative per il centenario della morte di Francesco Baracca.