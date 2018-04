Musica, danza e teatro con “Michele Fenati & Friends”

Sabato 28 aprile musica e beneficenza si incontrano alle 20.45 al Teatro Rossini di Lugo grazie al “Michele Fenati & Friends concerto per Bubulina”. L’evento ha l’obiettivo di aiutare l’associazione Bubulina, onlus lughese nata a Voltana 7 anni fa per aiutare i bambini con patologie oncologiche ad avere cure adeguate. L’associazione ad oggi ha sostenuto oltre 70 bimbi.

“Musica e solidarietà si riuniscono nella stessa serata al Teatro Rossini, che ancora una volta apre le sue porte ai cittadini e alle associazioni per ospitare un appuntamento di beneficenza – ha dichiarato l'assessora Anna Giulia Gallegati -. Siamo molto felici che l’associazione Bubulina e grandissimi musicisti abbiano scelto il nostro teatro per organizzare un’iniziativa così importante”.

“Sarà un vero e proprio spettacolo, non una semplice passerella tra artisti - ha raccontato Michele Fenati -. In pratica, tanti amici si incontrano sul palco per esibirsi divertendosi. In questa iniziativa ho cercato di riunire le persone con cui ho collaborato negli anni passati. Tra le molte sorprese che si vedranno sul palco, canterò Piazza Grande insieme a Gloria Turrini e Franz Campi, le ballerine faranno una coreografia su un pezzo di Battiato che eseguirò insieme al mio quartetto, Guido Facchini accompagnerà al pianoforte Francesco Bejor Gaiani, che prima avrà fatto una strofa insieme al sottoscritto alla chitarra”.

Durante la serata i protagonisti spazieranno dalla canzone d'autore al jazz, dal soul al ballo, senza dimenticare il teatro. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco del Rossini insieme a Michele Fenati, come Franz Campi, Francesco Bejor Gaiani, Guido Facchini, Franco Mengozzi, Nicola Peruch, Sabrina Ruffini, Laura Masciotti, Fabrizio Tarroni e Gloria Turrini. Non mancheranno i musicisti. Saranno infatti presenti Vincenzo Fabbri, Matteo Penazzi, Antonio Cortesi, Stefano Martini, Gabriele Zanchini, Daniela Moroncelli e Milko Merloni. Inoltre ci saranno le esibizioni coreografiche delle allieve dell’associazione “Passi di danza” e la partecipazione della “Taka tuka baby band” e dei bambini della scuola elementare di Sant’Agata sul Santerno.

Dopo tanti anni di esibizioni in Italia, Michele Fenati dal 2014 ha portato i suoi concerti e il suo modo di fare musica in Europa, effettuando molti concerti in importanti teatri e città europee come Vienna, Salisburgo, Praga, Augsburg, Breslavia e Linz. Per questo nel 2014 ha ricevuto i complimenti del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e l'alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica Italiana, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Anche quest'anno Michele Fenati è stato invitato a effettuare un concerto per il 70esimo anniversario della nascita del Comitato della Società Dante Alighieri di Klagenfurt, a cui si aggiungeranno i concerti di Linz, Amstetten e Merano. In questi concerti verrà anche presentato il nuovo progetto discografico: il "Live in Europe - I poeti della canzone italiana”, una testimonianza completamente dal vivo dei concerti effettuati in questi anni in Europa.

Con la canzone "Ho bisogno di te", Michele Fenati esprime in concreto la vicinanza alla associazione Bubulina.

L’ingresso al concerto ha un costo di 12 euro, per i bambini l’entrata è gratis. Le prevendite dei biglietti sono acquistabili a Lugo presso Enò (via Magnapassi 30), Jolly (piazza Mazzini 84), Lug dla Rumàgna (piazza Mazzini 59) e bar pasticceria Tiffany (via Tellarini 1); a Voltana presso il Bar della stazione (viale della Stazione 12); a Fusignano contattando il numero 340 8958846 (Ornella) e a Ravenna presso Taka Tuka (via Leon Battista Alberti 95).