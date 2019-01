Musica e cultura per il Gala della Solidarietà

Binomio di solidarietà e cultura per il X Gala della Solidarietà, che si terrà nel Teatro Comunale di Cervia, il 6 gennaio 2019 alle ore 16,30, organizzato dall'associazione Le Muse, in collaborazione con il Comune di Cervia e la ONLUS Impronte di Solidarietà, con lo scopo di raccogliere fondi per i bambini disabili cervesi, proponendo nel medesimo tempo un accattivante spettacolo per il pubblico.

La proposta musicale e artistica di quest'anno vede impegnati il soprano Nicoletta Zanini, il tenore Christian cola, la violinista Milena Giannini, il violoncellista Giorgio Borghi e la pianista Raffaella Benini, le cui esibizioni musicali saranno inframmezzate da poesie e presentazioni di brani a cura di Daniela Pucci.

In programma brani di opera lirica, di operetta e alcuni fra i più celebri successi del repertorio viennese.

La prevendita dei biglietti (il costo è di € 10) è già aperta, presso l'agenzia ACI Automobil Club in Piazza a Cervia, dal lunedì al sabato alla mattina.