Musica e impegno sociale alla Festa della Pace e dei Diritti umani

L'associazione "La tua mano per la Pace", le sezioni Anpi di Brisighella e Bagnacavallo organizzano, in collaborazione con il Comune di Brisighella, la 15^ Festa della Pace e dei Diritti umani, un weekend all’insegna della pace, della musica e dell’impegno sociale.

Sabato 16 giugno, alle ore 17.00, a Brisighella, presso la sala polivalente Cicognani (viale Pascoli 1), incontro con testimonianze dal titolo “Rondine e la trasformazione creativa dei conflitti”, con Franco Vaccari, psicologo, fondatore e presidente dell’associazione Rondine Cittadella della Pace.

Vaccari vive ad Arezzo, dove dirige il Nuovo Laboratorio di psicologia ed è stato docente al liceo socio-psico-pedagogico. Rondine Cittadella della Pace nasce nel 1997 e svolge un ruolo attivo nella promozione del dialogo e della pace tramite l’esperienza concreta della World House, dove convivono studenti che provengono da aree di conflitto o post-conflitto.

All'incontro di sabato interverrano inoltre Manuella Markaj, vicepresidente di Rondine International Peace Lab, mons. Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makemi (Sierra Leone), e due giovani della World House di Rondine.

A seguire sarà conferito a Franco Vaccari il Premio Brisighella per la Pace e i Diritti Umani 2018, istituito dall’Anpi insieme alla associazione La Tua Mano per la Pace.

Alle 21.00, al teatro all’aperto di via Spada, il concerto di Luca Bassanese, cantautore e scrittore molto attivo nel sociale, targa al Meeting Etichette Indipendenti 2015 come miglior artista per la musica popolare, già vincitore del Premio Recanati Musicultura.

Domenica 17 giugno a Cà Malanca, sede del Centro di documentazione della Resistenza, la Festa continuerà con la presentazione alle 10.30 del libro "Resistere era un dovere" con l’autore Carmelo Pecora e Valentina Giunta, presidente dell’A.N.P.I. di Bagnacavallo. Dopo il pranzo si potrà assistere alla performance della corale “CantarInsieme” con Canti di lavoro, di lotta, d’amore e d’anarchia e a seguire concerto del gruppo Mi Linda Dama (il gruppo nasce nel 2015 da tre musicisti con un comune amore per le sonorità e le culture mediterranee. Nel 2017 vincono il primo premio interpreti "Musica nelle Aie" al Castel Raniero Folk Festival e successivamente il "Premio nazionale Folk & World: nuove generazioni").

Cà Malanca gestito dall’Associazione Ca’ Malanca si può raggiungere in auto o a piedi attraverso il Sentiero dei Partigiani con partenza alle 9.15 circa dalla Chiesa di Santa Maria in Purocielo (trekking organizzato dalle Guardie Ecologiche-Volontarie di Faenza con spiegazione storica della battaglia di Purocielo a cura di Roberto Renzi).