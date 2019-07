Musica, fantasia e filastrocche nello spettacolo "Te le conto e te le canto"

Ferruccio Filipazzi con il suo spettacolo Te le conto e te le canto è protagonista al Teatro di via Spada a Brisighella giovedì 1 agosto alle ore 21.15 per la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo.

Una serata di storie, fantasia, filastrocche e tanta musica e canzoni dal vivo da cantare insieme al pubblico, battendo le mani, per stare insieme in allegria.

Storie raccontate sul filo dell’immaginazione e della poesia, come quando i bambini prendono una sedia e, girandola, la fanno diventare una moto che sfreccia veloce o un cavallo imbizzarrito da domare. O come quando, mettendo tante sedie in fila, quelle diventano un treno con tante carrozze.

Salendo su questo treno, con gli occhi spalancati, si potrà ascoltare la storia di un bambino che, camminando sempre col naso all’insù, entra nelle pozzanghere ma riesce anche scoprire tutto ciò che il cielo può regalare: il volo degli uccelli, gli aeroplani e nuvole che giocano a trasformarsi.

Alle varie fermate del treno, in stazioni di fantasia, si ascolterà il rap del pesciolino Johnny, il blues di Capitan Squalo e la filastrocca dei “Perché”, per poi ripartire verso il paese dei “Bambini che vogliono mai andare a dormire”.

La destinazione finale del treno è sulla cima dei desideri di un mondo colorato d’amore e libertà e dalle valigie caricate in carrozza potrebbero uscire altre storie, a sorpresa o su richiesta; storie di cibo e di paura, di nonni e nipotini, di mare e di cielo, di lupi e di stelline.

Ingresso gratuito.