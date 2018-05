Musica, hip hop e altri spettacoli “Su e giù per il viale”

Sabato 19 maggio dalle 18 arriva a Massa Lombarda “Su e giù per il viale”, una festa che coinvolge le attività commerciali di viale Zaganelli.

Il programma inizia alle 18 nel giardino della biblioteca con l’apertura della frutteria, aperitivo e musica dal vivo. Alle 18.30 alla gelateria Civico 30 ci sono dei laboratori creativi per bambini con materiale di riciclo e da merceria, in collaborazione con il negozio “Il calzino bucato”; alle 19 nel piazzale della Wasp apertura dello stand gastronomico e al Civico 30 musica con Sabrina e Valerio.

Alle 20.30 nella zona Crai ci sono gli allievi della scuola arti e mestieri che fanno sculture, artisti di strada e Arianna Zapparata con un’esibizione di pirografia su legno. Alle 21 nel giardino della biblioteca contest di hip-hop organizzato dalla scuola Danza&Danza e alle 21.30 in via Roma la “hang music” di Mario Taroni e danza del ventre nel piazzale del negozio di abbigliamento a-bit.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Per Massa, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Per informazioni si può scrivere a asscultpermassa@gmail.com.