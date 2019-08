La musica di Ibiza a Marina con Micah, Ruben Moran e Manuel Moore

Come ogni anno il tramonto delle Baleari si trasferisce per una notte nella spiaggia del Singita a Marina di Ravenna.

Il 14 agosto dalle 19.00, il Singita si trasforma in una spiaggia ibizenca, dove i colori del tramonto si mescolano con i suoni della musica elettronica contagiosa creata dai musicisti di Ibiza Micah, Ruben Moran, Manuel Moore.

Tre musicisti che hanno fatto ballare la spiaggia del Singita da diversi anni. Tutti e tre sono conosciuti ad Ibiza per il loro show carismatico che riesce a coinvolgere qualsiasi pubblico. Dirige l'orchestra il dj ravennate Geo From Hell.