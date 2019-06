Musica live, ecco il quartetto Echos

Si svolge martedì 2 luglio alle 20.30 presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo, nell’ambito del progetto Le Dimore del Quartetto, il concerto del quartetto Echos.

Ospite nel settecentesco Palazzo Longanesi Cattani di Bagnacavallo, il quartetto è formato da Andrea Maffolini (violino), Ida Di Vita (violino), Giorgia Lenzo (viola), Martino Maina (violoncello). Il concerto è offerto alla cittadinanza dalla famiglia Longanesi Cattani in collaborazione con il Comune.

Il programma di sala prevede brani di Anton Webern (1883-1945), Leos Janacek (1854-1928) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Le Dimore del Quartetto è un’organizzazione che sostiene giovani quartetti d’archi nell’avvio alla carriera e valorizza il patrimonio di dimore storiche. Grazie alla fitta rete di case, vengono organizzate residenze gratuite per i musicisti alla vigilia di un loro impegno artistico, in cambio di un concerto. Le Dimore del Quartetto collabora con i principali concorsi e accademie di musica da camera in Europa, oltre che con le più importanti società per concerti italiane.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria del Teatro Goldoni, in piazza della Libertà, apre alle 19.30.