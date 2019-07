Musica live, mercatini, auto e moto d’epoca in piazza

L’11 luglio nuovo appuntamento con i “Giovedì di luglio a Conselice”, che propongono musica, ballo e un raduno in piazza Foresti e all’angolo tra via Selice e via Cavallotti.

Alle 20 in piazza Foresti è in programma l’esibizione “A passo di danza”, seguita, alle 21, dai Funky Brothers con musica funky, soul e dance. La band nasce dalla fusione di musicisti provenienti da generi ed esperienze molto differenti tra loro. L’amore per il funky, il soul e la black music porta questi sei amici a intraprendere la strada del groove. Infine, all’angolo tra via Selice e via Cavallotti ci sono, dalle 21, l’VIII raduno auto e moto d’epoca “Vecchi amori sotto le stelle” e il concerto dei Reverse, a cura della rosticceria “La Spiga”. Non mancheranno, inoltre, i Mercatini dell’hobbistica, il piano bar all’Osteria del teatro, animazione per bambini con il ludobus “Scombussolo” e il mercatino del riuso in centro. La Farmacia-La Sanitaria Camanzi propone una serata informativa, mentre l’ex Bar cittadino dalle 20 alle 23 ospita “Effimere finzioni – Quadrografia II”, esposizione artistica di Claudia Merighi e Filippo Giberto.

I “Giovedì di luglio a Conselice fanno parte del cartellone di appuntamenti di “Insieme d’estate”, che prevede anche alcuni appuntamenti a Lavezzola. Venerdì 12 luglio nel centro sociale “M. Salami” va in scena alle 20.30 la Cena con delitto, a cura dell’associazione “Le delizie armoniche”.

Continua il photo contest delle serate "Insieme d'estate". Per partecipare basta pubblicare sui social Instagram e Facebook una foto con l'hahstag #conselicestate2019.