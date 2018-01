Musica, merende e gastronomia insieme alla Befana

Il 6 e 7 gennaio a Punta Marina Terme è tempo della festa della Befana. Divertimento assicurato, bancarelle, e giochi per i bambini nel viale dei Navigatori.

Ci sono tante prelibatezze con lo stand dei volontari della Pro Loco di Punta Marina Terme: polenta e cappelletti con il ragù, pasta e fagioli, panino con la salsiccia, patatine fritte. Cioccolata in tazza e vin brûlé.

Il 6 gennaio a suonare musica dal vivo dalle ore 12 sono i bravissimi G&M54. I bambini ricevono dalle Befane in omaggio la calza e inoltre c'è Billo con la sua simpatia ed allegria in uno spettacolo completamente gratuito.

Il 7 gennaio, per chi non fosse riuscito a vederlo, torna Billo con il suo spettacolo per la gioia di tutti i bambini e non.

E poi musica in compagnia di Arianna. Nel pomeriggio pane e Nutella per tutti.