Musica nella grotta: il Quartetto K nell'ex cava

Prende il via sabato 26 maggio la sesta edizione di “Recondite armonie...musica in grotta”, la rassegna promossa dalla scuola comunale di musica Sarti di Faenza in collaborazione con il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola e il Comune di Brisighella.

La rassegna prevede sei concerti nell'ex Cava Marana, che si trova a due chilometri da Brisighella, in direzione Riolo Terme sulla strada provinciale Monticino, presso il parcheggio della Tanaccia.

I sei concerti sono tutti a ingresso gratuito con offerta libera volontaria, il cui ricavato sarà destinato alle attività della scuola di musica Sarti.

Il primo appuntamento - sabato 26 maggio alle ore 18.00 - è un evento speciale per la candidatura del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola a patrimonio dell'umanità Unesco e vedrà esibirsi il Quartetto K, formato da Stefano Martini, al violino, Matteo Salerno, flauto, Egidio Collini, chitarra, e Fabio Gaddoni, contrabbasso.

Da quasi due decenni il Quartetto K interpreta e rielabora con uno stile personale e accurato il repertorio musicale dall’area mitteleuropea, russa e balcanica.

I musicisti amano riscoprire musiche dimenticate e poco conosciute tratte sia dal repertorio classico che da quello tradizionale; da questo lavoro nascono diversi progetti dedicati alla musica magiara e all’area ungherese, alla musica Russa, al repertorio klezmer, oltre a progetti con autori come Shostakovik, Lehar, Shnikte.

Il gruppo si esibisce in tutta Italia all’interno di festival e rassegne musicali; all’estero ha fatto concerti in Svizzera e a Malta.

Tutti gli altri concerti della rassegna sono programmati al venerdì, alle ore 21.00, con questo calendario: 1 giugno Jubilate Romantico; 8 giugno Quartetto Aires; 15 giugno Il Contrabbasso parlante; 22 giugno Big Band Art Ensemble; 29 giugno Piccola Orchestra Ochtopus.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna contattare la scuola comunale di musica Sarti (tel. 0546 21186 – e-mail: scuolasarti@libero.it) oppure il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola (tel. 0546 77404 - e-mail: promozione@parchiromagna.it).