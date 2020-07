"Musica Nuda", il live di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Giovedì 16 luglio, ore 21.00, il Chiostro della residenza comunale di Castel Bolognese ospita "Musica Nuda", un concerto con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

Spettacolo previsto nella rassegna Armonie 2020 e interrotto per l’inizio del lock down, torna come appuntamento di punta della rassegna Sere d'estate 2020.

Un incontro fortuito voluto dal destino quello tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003, Petra Magoni aveva in programma un mini-tour in alcuni piccoli club della “sua” Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala.

Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto. Il concerto ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo voice’n’bass combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e di slancio registrano in una sola giornata il loro primo album Musica Nuda, titolo che darà poi il nome anche al loro duo.

Apertura al pubblico ore 20.30, si garantirà sul posto l’accesso, la seduta in platea (192 posti disponibili) e l’uscita in sicurezza.