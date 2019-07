Open mic in centro: palco aperto per chi ha voglia di cantare

Giovedì 11 luglio, dalle 21:30, arriva in Piazza Unità d’Italia uno spettacolo “a palco aperto”. Per la prima volta "Open Your Mind: Open Your Mic!", uno spettacolo a palco e microfono aperto, nato al C.S.A. Spartaco nel 2012 ed itinerante in vari luoghi della Città di Ravenna, giunge nel centro storico, portando il suo spirito di libertà espressiva e tutte le arti comunicative che lo compongono.

L’evento rientra nelle iniziative estive di animazione del centro storico. La partecipazione è libera e gratuita.