Musica, parole e immagini per il compleanno di Arcangelo Corelli

Lunedì 17 febbraio Fusignano ricorda la nascita del musicista Arcangelo Corelli con uno spettacolo di musica, parole e immagini nell’auditorium che porta il suo nome (vicolo Belletti 2). Dalle 21 va in scena “Auguri Arcangelo!”.

In apertura della serata i ragazzi delle classi seconde della scuola media dell’Istituto comprensivo “Luigi Battaglia” eseguiranno La Follia, opera più celebre di Corelli. L’appuntamento proseguirà con gli interventi dell’attore Marco Montanari, che condurranno lo spettatore in un viaggio nel periodo Barocco, e con le esibizioni di un ensemble formato da musicisti di eccezione che faranno ascoltare le musiche di Corelli e dei suoi contemporanei. Saliranno sul palco Roberto Noferini (violino), Chiara Cattani (clavicembalo), Anselmo Pelliconi (violoncello). Inoltre, durante lo spettacolo saranno proiettate le opere del fumettista ravennate Daniele Panebarco che, proprio per Fusignano, ha disegnato alcuni momenti della vita del noto compositore.

L’ingresso è libero.