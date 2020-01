Musica per la Memoria: il Mei lancia concerti e canzoni per non dimenticare la Shoah

In occasione del Giorno della Memoria il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti propone la riedizione della compilation “Sulla Memoria”, pubblicata nel 2004 da CNI (Compagnia Nuove Indye).

Si intitola “Sulla Memoria 2020” e non si tratta di una pubblicazione ma di una playlist creata dal profilo Spotify di Materiali Musicali.

La playlist contiene alcuni brani già appartenenti all’edizione 2004, con l’aggiunta di altri brani sempre legati al Giorno della Memoria, perché "è importante che anche la musica sia li a ricordare quello che è accaduto nel buio dell’umanità voluto dal nazifascismo e che ha visto lo sterminio di etnie, oppositori politici, omosessuali e altre minoranze", spiegano i responsabili del Mei.

Tra i brani presenti vanno sicuramente ricordati "Auschwitz" dei Modena City Ramblers, "I campi in Aprile" di Ligabue e "A cena per esempio" realizzata da Banco del Mutuo Soccorso e Moni Ovadia.

In contemporanea il Mei annuncia il concerto di Alexian Santino Spinelli al The Ale House, dal titolo "Parole & musica per la Memoria".

Parallelamente a questi impegni il Mei è impegnato anche nel Sardina tour con un grande evento in programmazione a Predappio per il 25 aprile 2020.