Frankie hi-nrg, Mau Mau, Ermanno Giovanardi: grande musica sulla spiaggia

Una spiaggi ricca di appuntamenti musicali con Peter Pan 3d, la nuova rassegna ospitata sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna per l’estate 2019, sotto la direzione artistica dello storico dj di Radio Melody Luigi Bertaccini.

Dal 5 giugno a fine agosto, con ingresso gratuito, il mercoledì sera viene dedicato ai protagonisti della musica italiana, tra giovani emergenti e voci storiche.

Tornano così le serate con i mini-live acustici e le interviste ad artisti come Mau Mau, Assalti Frontali, Frankie hi-nrg, Ermanno Giovanardi con Mirco Mariani per avere uno sguardo sulla contemporaneità da chi è sulla scena fin dagli anni Novanta.

Accanto a loro, un’altra serie di appuntamenti con voci emergenti, parte di uno straordinario fermento esploso negli ultimi anni. "La scelta – spiega Bertaccini – è stata quella di presentare nomi nuovi o che pubblicheranno il loro esordio pochi mesi prima della loro esibizione. E così ascolteremo la rabbia surreale del romano Lucio Leoni, la raffinatezza autoriale dei Campos, passando per l’energia di Fadi, il ritorno di Alosi e l’assoluta novità degli Handlogic".

Inoltre non mancheranno serate di “radio libera in spiaggia” con alcuni tra i più noti e amati speaker di Radio Rai che prepareranno una sorta di trasmissione appositamente per il pubblico del Peter Pan. Ecco allora, dopo la bella esperienza dello scorso anno, che torneranno Valerio Corzani e Paola De Angelis, mentre la chiusura della rassegna dedicata alla radio vedrà la mostra e la musica di Melody Box, con le foto de “L’onda perfetta” che racconta gli anni ’80 e primi ’90 della radio e del Vidia Club in spiaggia con una serata unica ed esclusiva.

Ogni serata inizia alle 20 con la musica dei dj di Radio Melody, mentre i live iniziano verso le 22.

Il calendario

5 giugno – Lucio Leoni /live

12 giugno – Mau Mau /parole + mini live

19 giugno – Valerio Corzani /radio

26 giugno – Campos /live

3 luglio – Assalti Frontali /parole + mini live

10 luglio – Paola De Angelis /radio

17 luglio – Fadi /live

24 luglio – Frankie hi-nrg /parole + mini live

31 luglio – Alosi /live

7 agosto – Handlogic /live

21 agosto – Mauro Ermanno Giovanardi e Mirco Mariani /parole + mini live

28 agosto – Melody Box Night /radio