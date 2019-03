Musica Sefardita con il trio Mi Linda Dama

Sabato 30 marzo il Mama's club fa spazio al trio Mi Linda Dama, “Musica Sefardita” con Namritha Nori, Giulio Gavardi e Niccolò Giuliani.

Mi Linda Dama è un progetto di esplorazione e riarrangiamento della tradizione musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica emotiva ri-proposti con arrangiamenti freschi e originali, volti ad enfatizzare la fusione di tutte le culture mediterranee confluite in questa tradizione, in un connubio di suoni antichi e moderni grazie all'utilizzo di un'ampia varietà di strumenti di epoche ed aree diverse.

Un approccio dunque che non vuole essere mera riproposizione ma fusione, rinascita e innovazione, che consenta una riscoperta di un repertorio antico ma dai significati estremamente attuali, essendo nato da una migrazione attraverso tutto il Mediterraneo.

Durante il medioevo nella penisola iberica gli ebrei sefarditi convissero con cristiani e arabi musulmani. L'editto di Granada del 1492 ne sancì l'espulsione, dando via alla loro diaspora che lì portò nei secoli ad attraversare tutto il Mediterraneo. Nei loro canti, tramandati oralmente di generazione in generazione, confluirono così culture diverse, in cui le storie ebraiche si fusero con le melodie ispaniche e con i ritmi arabi/andalusi, creando un tessuto musicale ricchissimo. I testi raccontano storie senza tempo, in cui l'amore, il viaggio e la storia sono protagonisti.

Ingresso 12 euro.