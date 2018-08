Musica sotto le stelle: il tango argentino del Novafonic Quartet

Martedì 21 agosto alle 21.15 in piazza San Francesco si terrà il sesto appuntamento della rassegna Sotto le Stelle di Galla Placidia. Per l’occasione si esibirà, in un programma di tango argentino, il Novafonic Quartet. Si tratta di una formazione composta da quattro musicisti d’eccezione, solisti o prime parti in importanti orchestre che si esibiscono regolarmente in tutto il mondo per le più prestigiose istituzioni musicali.

I musicisti proporranno una serata di tango in una chiave di lettura assolutamente attuale e contemporanea, che affiancherà alle composizioni originali inediti arrangiamenti di alcuni dei capolavori della musica nel panorama internazionale, reinterpretati con sensibilità artistica e grande liberta d’invenzione. Il gruppo è composto da Fabio Furia al bandoneon, Gianmaria Melis al violino, Marcello Melis al pianoforte e Giovanni Chiaramonte al contrabbasso.

Il concerto è ad ingresso libero ed è organizzato da Ensemble Mariani per conto dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna con il sostegno della Regione Emilia Romagna. La direzione artistica è a cura di Matteo Salerno.

Per maggiori informazioni www.ensemblemariani.it