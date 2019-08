Tornano in scena i buskers a Lido di Classe. Venerdì 23 agosto, a partire dalle 20.00, si incontrano 16 postazioni di artisti di strada sparsi per le vie del Lido per una serata unica nel suo genere.

Musicisti, fochisti, giocolieri e danzatori. Una passeggiata all'insegna dell'arte con tanti artisti locali e qualche ospite d'eccezione.

Ingresso gratuito.