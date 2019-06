Musica sulla spiaggia, ecco Valerio Corzani

Terzo appuntamento, sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna con la nuova rassegna per gli amanti della musica “Peter Pan 3d” sotto la direzione artistica dello storico dj di Radio Melody Luigi Bertaccini.

Dopo la voce esordienti di Lucio Leoni e i mitici Mau Mau, ecco un terzo mercoledì tutto all'insegna della grande radio. Il 19 giugno, non potrebbe essere infatti più gradito il ritorno al Peter Pan di Valerio Corzani, musicista, autore e conduttore radiofonico, giornalista e fotografo.

I sui programmi sono una grande lezione di globalità musicale dove le musiche, le culture e i suoni si incrociano in mix davvero inediti, condotti con l’esperienza e la voce riconoscibilissima di Corzani.

La serata inizierà alle 20.00 con il "riscaldamento radiofonico" a cura di Luigi Bertaccini, verso le 21.45 inizierà il programma speciale di Valerio Corzani.

Corzani scrive di musica e viaggi per Il Manifesto, Alias, Il Giornale della Musica e molti altri magazine. Collabora dalla metà degli anni ’80 con RadioRai. Attualmente è uno degli ideatori, conduttori e autori di “L’ idealista” e anche di “Alza il volume”, “Sei Gradi” e “File Urbani”, nonché consulente musicale di “Pagina3”, “Ad alta voce”, “Passioni”, “Museo Nazionale”, “Fahrenheit”, “Wikiradio”, “A3”, tutte trasmissioni di Radio3. Per la Rete Due della Radio Svizzera Italiana ha ideato e presenta insieme a Sergio Albertoni il rotocalco umoristico e dadaista “Babilonia”. Come musicista è stato il bassista delle prime gloriose stagioni dei Mau Mau, il co-leader dei Mazapegul e de Gli Ex, il produttore e l’autore testi dei Daunbailò. Oggi porta in giro il progetto elettronico Interiors, insieme ad Erica Scherl e il combo world-reggae Caracas, insieme a Stefano Saletti. Per EDT ha pubblicato Se è giovedì siamo in Olanda (2003).