Musica, leggende e paesaggio nello spettacolo “Come un salmone”

Domenica 29 settembre alle ore 17 al Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio va in scena lo spettacolo “Come un salmone” di e con Alessia Arena, nuovo appuntamento musicale della rassegna “Le voci del Delta”, a cura di Entroterre Festival e Scuola Musicale di Bertinoro con la collaborazione di Atlantide.

Accompagnato dalle sonorizzazioni musicali di David Domilici, con produzione Associazione Giotto in Musica, questo live è una narrazione metaforica, il racconto del viaggio di un salmone che si snoda tra simboli, leggende e storie sul mondo dell’acqua, nel suo difficile tentativo di ri-generarsi. Una riflessione sulla nostra società odierna specchiandosi nell’acqua, attraverso la voce della cantattrice e architetto del paesaggio Alessia Arena, secondo la quale nel nostro perdersi senza ambiente in una società liquida siamo come salmoni, che contro corrente e con forza cerchiamo di ricostruire la nostra identità e un paesaggio di comunità, fatto di ponti da attraversare, sponde da unire, barche da costruire.

La partecipazione è gratuita.