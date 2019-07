Musica tutta al femminile con il coro della James Allen's Girls School

E' un concerto tutto al femminile quello di sabato 20 luglio, alle ore 21.00, nella Chiesa del Complesso degli ex Salesiani di Faenza, nell’ambito della rassegna “In Tempo”, organizzata dalla scuola comunale di musica Sarti.

Si esibiscono, infatti, le ragazze dell’orchestra e coro Jags - James Allen’s Girls School - dirette da Peter Gritton.

Il concerto, con musiche di Elgar, Holst e Dvorak, è organizzato con il contributo di Faventia Sales ed è a ingresso gratuito.

La musica è al centro della comunità della James Allen's Girls School (Jags). Questa forte tradizione musicale risale all'inizio del XX secolo, quando Gustav Holst e Ralph Vaughan Williams insegnavano entrambi alla Jags. In epoca moderna, la scuola mantiene una buona reputazione ed è assai conosciuta per le sue esibizioni. La Jags Symphony Orchestra è tra le migliori scuole di Londra e il Jags Holst Choir ha ricevuto importanti apprezzamenti nelle sue partecipazioni a molte competizioni nazionali.

Jags va regolarmente in tour ed è stata, negli ultimi anni, in Italia e in Spagna esibendosi in luoghi prestigiosi.

L'Orchestra e il Coro della Jags ritornano nel nostro Paese dopo aver fatto un tour in Toscana, nel 2013, e un altro in Veneto nel 2017.