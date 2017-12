Musica, vin brulè e fuochi sulla Rocca per il Capodanno 2018

Tutto pronto a Lugo per festeggiare l’arrivo del 2018. Domenica 31 dicembre torna infatti “San Silvestro in piazza”, in programma in piazza Martiri, di fronte alla Rocca.

Dalle 22.30 inizia la serata di festeggiamenti con l’intrattenimento musicale del gruppo Jennifer Vargas Project, vin brulé e panettone per tutti.

Allo scoccare della mezzanotte si potranno ammirare i fuochi d’artificio che daranno il benvenuto al nuovo anno.