“Ascoltare Bellezza”: la grande tela di Nanni Balestrini

Si apre venerdì 21 giugno alle ore 18 e prosegue fino al 20 agosto il secondo e nuovo capitolo di “Ascoltare Bellezza” 2019.

Durante la giornata inaugurale presso la Sala del Mosaico della Biblioteca Classense viene presentato l'intervento artistico di Nanni Balestrini, una grande tela di cm 500x400 accompagnata da una serie di piccole opere sempre realizzate a collage.

Nanni Balestrini, nato a Milano nel 1935, scrittore, poeta, artista visivo, fin dagli anni Sessanta è stato al centro dei cambiamenti culturali nazionali: tra gli animatori della stagione della neoavanguardia; ha fatto parte dei poeti "Novissimi" e "Gruppo 63" accanto ad Umberto Eco, Angelo Guglielmi, Renato Barilli, Alberto Arbasino, Amelia Rosselli, Furio Colombo, Giorgio Manganelli, Edoardo Sanguineti ed altri ancora. Molti e autorevoli i suoi compagni di strada anche nell’esperienza di “Alfabeta”, giornale che ha animato insieme ad Umberto Eco, Gillo Dorfles, Edoardo Sanguineti e ad Achille Bonito Oliva.

Nel contempo, l'artista ha maturato una straordinaria attività nel campo delle arti visive con moltissime occasioni espositive che l’hanno visto coinvolto: a Documenta Kassel, a Palazzo Grassi a Venezia, al Mart di Rovereto, al Macro di Roma, senza dimenticare la presenza del 1993 alla Biennale di Venezia. Del resto come dichiarò Balestrini nel 2017 : “Ho l’abitudine di vedere i livelli verbale e visivo come una cosa sola... Ho iniziato la mia attività artistica scrivendo poesie, ma sono sempre stato interessato alle trasformazioni delle arti di avanguardia...”.

La mostra è visibile fino al 22 luglio con orari 10-18 per i giorni feriali e 14-18 domenica e lunedì. Per il mese di agosto invece, orari: 9-14- con chiusura di domenica e dal 15 al 31 e 14-18. Per i primi giorni di settembre,orari 14-18. Ingresso Libero.