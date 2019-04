Naomi Rivieccio incanta il Pavaglione

In occasione della quinta edizione di VinLugo, sabato 27 aprile Naomi Rivieccio si esibisce presso il Pavaglione, suggestivo ed imponente quadriportico settecentesco di Lugo. Alle 21.30, direttamente da X-Factor, dove si è classificata seconda, Naomi arriva a Lugo.



La voce potente e pulita di Naomi, con un timbro senza sporcizie, è il risultato del suo approccio con il mondo della musica lirica che le ha permesso di ottenere una straordinaria estensione della voce. Nel suo live show, Naomi prevede una scaletta in cui interpreterà le canzoni di maggior successo eseguite ad X Factor. Inoltre presenterà l’ultimo singolo pubblicato, anticipatore del nuovo progetto discografico in lavorazione. Lo spettacolo offrirà un’esperienza totalizzante, in grado di raggiungere un pubblico molto eterogeneo.

L’artista è stata recentemente scelta per interpretare i brani della principessa Jasmine in Aladdin, l’atteso adattamento live-action diretto da Guy Ritchie del classico d’animazione del 1992, in uscita nelle sale italiane il 22 maggio.