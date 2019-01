Nasce a Ravenna il "Salotto dei lettori"

Giovedì 24 gennaio 2019, presso il Circolo "Al Camino" di via Paolo Costa n. 2, si terrà il primo appuntamento del "Salotto dei Lettori" , progetto che si pone l'obiettivo di unire menti e cuori di persone appassionate di libri, al fine di scambiare pensieri e riflessioni sul mondo della cultura. Il primo incontro sarà presentato da Daniele Fabbri, già "front-man" in eventi culturali locali, e focalizzato sull' incipit; seguirà una cena gourmet, per l'occasione preparata dall'Avv. Nicola Bombardini.

Il "Salotto dei Lettori" è un progetto ideato e svillupato dall'associazione culturale OraEventi, attiva da tempo sul territorio ravennate, grazie al costante impegno del Consiglio direttivo nelle persone del Dott. Gianpiero De Martinis (Presidente), dell'Avv. Egi Treska (Vice Presidente) e dell'Avv. Viola Ferretti (Segretario).